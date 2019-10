Venemaa laskesuusatajad hülgavad kodumaa

Viimasel kahel päeval on kaks Venemaa naislaskesuusatajat teatanud, et soovivad edaspidi esindada teist riiki. Eile avaldas Olga Podtšufarova, et tahab kodakondsust vahetada ning võistelda Sloveenia eest. Täna tegi sama avalduse Adelina Sabitova, kes loodab esindada tulevikus Valgevene koondist.