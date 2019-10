Tänak lubas anda maksimumi: nüüd on seda vaja rohkem kui kunagi varem

Tänak sõnas intervjuus Betsafe’i ennustusportaalile, et ilmselt on tema ja konkurentide vahel oodata taaskord väga teravat võidusõitu, aga otseselt võitu neil vaja ei ole. «Oleks hea, kui suudaksime Ogier'd paari punktiga edestada, kuid elu on näidanud, et selleks tuleb võidelda ka ralli võidu nimel. Loomulikult läheme andma endast parimat ja eks nüüd on seda vaja rohkem kui kunagi varem,» ütles Tänak.