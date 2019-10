Pettunud Citroëni pealik: Ogier’ lootus MM-tiitlist on sisuliselt kadunud

Ogier alustas Kataloonia rallit kiiruskatse võiduga, kuid teisel katse algfaasis kadus tema autolt roolivõim. Budar selgitas hiljem, et tegu on hüdraulikaprobleemiga. «Oleme üsna kindlad, et tegu on hüdraulikaga. Aga me pole kindlad, miks see juhtus,» ütles Budar WRC All Live’ile.