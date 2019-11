Ajajoon: Mati Alaveri seotus dopinguteemadega 2011-2019

Veebruar 2011 kuni märts 2013

Andrus Veerpalu dopinguprotsess. 14. veebruaril 2011 tuvastab rahvusvaheline antidopinguagentuur WADA, et Veerpalu 29. jaanuaril antud dopinguproov on positiivne. Paar kuud hiljem selgub, et positiivne on ka B-proov. 7. aprillil annavad Veerpalu ja Alaver Tallinnas pressikonverentsi. Ühtlasi algab ligi kaks aastat kestev juriidiline võitlus, mis lõpeb 26. märtsil 2013 Veerpalu õigeks mõistmisega rahvusvahelise spordiarbitraaži CAS poolt.

17. detsember 2013

Eesti Päevalehes ilmub lugu endise spordiarsti Vitali Bernatskiga, kes räägib tema kaudu keelatud aineid kasvuhormooni ja EPOt sisaldavaid ravimeid soetanud spordiinimestest. Loo üks keskseid tegelasi on Alaver. Alaver eitab süüdistusi, et on ostnud keelatud ravimeid või Bernatskiga seda teemat arutanud.

27. veebruar 2019

Mõnda aega enne 15 km klassikadistantsi algust Seefeldi MMil saab Eesti suusakoondise peatreener Anti Saarepuu teada, et starti ei tule Karel Tammjärv ega Andreas Veerpalu. Ta saab kõne Rootsi ajalehe Expressen ajakirjanikult, kes teatab, et viis sportlast, sealhulgas kaks eestlast on politsei poolt kinni peetud.

Saksamaa telekanali ARD ajakirjanik Hajo Seppelt säutsub Twitteris, et Austria kriminaalpolitsei tegi Seefeldis suurreidi. Austria suusataja Max Hauke tabati otse vereülekande tegemiselt, nõel veenis. Sportlastest on lisaks nimetatutele vahistatud veel teine austerlane Dominik Baldauf ja kasahh Aleksei Poltoranin.

Selgub, et Saksamaal Erfurdis on operatsiooniga seoses vahistatud üks spordiarst ja tema kaasosaline ning Seefeldis lisaks sportlastele veel kaks tolle kriminaalseks nimetatava jõugu liiget. Peagi jõuab meediasse spordiarsti nimi: Mark Schmidt.

28. veebruar 2019

Üks Šveitsi meediaväljaanne kirjutab: Andreas Veerpalu, Tammjärve ja Poltoraninit seob üks asi: Mati Alaver ja tema abiline Andrus Veerpalu.

«Lõppegu see lugu, kuidas tahes, mina ei saa võtta vastutust selle eest, mida ma ei tea ja millega ma pole mitte kuidagi seotud,» lausub Saarepuu Postimehele.

Õhtul pääsevad 34 tundi kinni peetud Tammjärv ja Andreas Veerpalu pärast politseile ütluste andmist vabadusse. Kui nad Seefeldi politseijaoskonna juures ajakirjanikke näevad, sõidetakse kohe minema. Põgusalt meestega vestelda saanud Saarepuu ütleb: mõlemad ütlesid talle, et tegemist on dopingujuhtumiga.

1. märts 2019