Eilses Meistrite liiga lahingus tehti otsus, mis paneb järjekordse põntsu VARile

Kuid nüüdseks tavapäraselt mindi VARist ehk video abikohtuniku juurest üle vaatama, kas viga tehti ikkagi kastis sees või väljas. Julge minut aega vaadati olukord läbi, kuid järsku viitasid Reali mängijad, et kõigele eelnenud olukorras tehti Reali kaitsja Marcelo vastu viga. Nüüd mindi hoopis seda kontrollima ning VAR leidiski, et viga tuleks hoopis PSGle anda ja nii penalti kui ka punane kaart tuleb tühistada. Olgugi, et jõustunud vea toimumisel on näha, kuidas kohtunik näitab, et tuleb edasi mängida ja midagi ebakorrektset ta ei märganud.