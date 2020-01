Tali vastus Puparti kriitikale: freestyle’iga võib ka mänge võita

Kas vastab tõele, et osade mängijate, näiteks sinu arvates, olid Urmase treeningud liiga lihtsad? «Sellisel võistkonnal võiksid olla natuke keerukamad harjutused. Tihtipeale läks meil trennis nii-öelda freestyle’iks ära, suurt midagi me ei teinudki,» lausus Pupart möödunud kolmapäeval pärast uue peatreeneri debüütmängu.

«Las see siis jääb tema arvamuseks,» ütles Tali saates «Spordipühapäev», vahendab ERRi spordiportaal. «Tean küll, millele ta vihjab: jõulueelsele perioodile, kui tulime Iisraelist tagasi ja ma ei näinud põhjust kümme päeva enne karikafinaali täie auruga panna. Tegime natuke teistsuguseid treeninguid. Kui see on freestyle, siis las ta olla. Freestyle’iga võib ka mänge võita, kui on väga spetsiifiline asi ja nüanssidele tähelepanu panna. Vaatame, kumb siis rohkem edu toob.»