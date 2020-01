Eesti kahevõistlejate endise treeneri tool kõigub

«Olen äärmiselt murelik, sest tulemused on viletsad. Tean, et sportlased ja treenerid on näinud kõvasti vaeva ja et treeningutel õnnestuvad hüpped märksa paremini kui võistlustel. Aga vahel lihtsalt on nii, et tehtust ei piisa ja tuleb otsida muutusi,» lausus suusaliidu tegevjuht Ismo Hämäläinen Yle-le.