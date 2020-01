MM-tiitlit jahtiv ralliäss triumfeeris Monte Carlo eel

Østberg teeb tänavu täismahus kaasa WRC2-sarjas, kuid vaatamata paarile kehvemale hooajale pole norralane suure WRC-unistust veel maha matnud. «Ma ei anna alla! Ma pole WRCga lõpetanud ja loodan, et WRC pole minuga lõpparvet teinud,» sõnas ta hooaja eel.

Mullu lõpetas Østberg WRC 2 (toona kandis sari WRC 2 Pro nime – K.J.) sarjas Kalle Rovanperä järel teisena. Talle järgnesid Gus Greensmith ja Jan Kopecky. Karjääri jooksul on 32-aastane Østberg kaasa teinud 127 MM-rallil. WRC-autoga on ta noppinud ka ühe võidu, olles parim 2012. aasta Portugalis. Poodiumikohte on tal kogunenud 18.