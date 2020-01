PM Monte Carlos ⟩ Tänaku ja Järveoja abimees: kui midagi uut näeme, anname neile teada

Esiauto ülesandeks on katse enne võistlejaid läbi sõita ning värsketest oludest raporteerida, et ekipaaž saaks vajadusel teha legendi märkmeid ja parandusi.

Kanguri hinnangul on MM-hooaja avaetapil palju väljakutseid. «Sõitjatel tuleb kõike: puhast asfalti, lund ja jääd. Kindlasti on tulemas väga huvitav võidusõit, nagu Monte Carlo tavaliselt on,» ütles ta Postimehele.

Mõistagi on Monte Carlos mõnus alustada hea enesetundega ja kui Prantsusmaal kihutatavalt rallilt on võimalik koguda rammusat punktilisa, on edasi lihtsam minna.

«Nagu ütles Sebastien Ogier, et Monte Carlo on ralli, kus sa ei anna endast pingutuse mõttes võib-olla isegi 100 protsenti,» viitas Kangur, et MM-hooaja avaetapil pole kiirus ilmtingimata kõige tähtsam. «Kindlasti antakse 100 protsenti selle jaoks, et tuua auto turvaliselt finišisse ja saada punktid kirja.»