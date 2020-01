Video ⟩ PM Monte Carlos. Järveoja: tundsin pärast avariid Oti pärast muret, tal polnud kõik hästi

Pärast Tänakut telekaamerate ette tulnud Järveoja kinnitas samuti esimese asjana, et tema tervis on korras: «Kaelal on lihasevalu tunda, aga üldjuhul on kõik hästi. Meid uuriti haiglas põhjalikult ja täna hommikul öeldi, et võite minna.»

Eestlane tunnistas, et pärast avariid tundis ta enim muret Tänaku pärast: «Sain aru, et Otil polnud alguses kõige parem, seega alguses muretsesin tema pärast, aga õnneks lahenes see kiiresti. Helikopter tuli kiiresti ja kohalik meditsiinidelegaat oli väga professionaalne.»

Küll ei saa sama – et kõik on korras – öelda meeleolu kohta. «Konkurendid sõidavad siin praegu rallit. Meiegi tulime siia, et pühapäevani rallit sõita, kuid paraku pole see enam võimalik,» jätkas kaardilugeja.

Järveoja tunnistas, et nad on Tänakuga koos küll mingeid videoid oma avariist näinud, kuid väljasõitu analüüsida pole nad veel jõudnud: «Kuna pole arvuti taha saanud, siis süvaanalüüsi pole teinud.»

Küll on videot lõputult kerinud rallifännid, kes kuulsid pardakaamera videost ka Järveoja «vee»-hüüdu. «Mingi aeg, kui olime juba mõned tiirud ära rullinud, nägin silmanurgast veekogu. Suure hoo pealt kaob taju ära ja kuna nägin, et vesi tuleb lähemale, siis hüüdsin seda: et olla valmis, kui auto oleks seal maandunud, siis olnuks valmis välja minema,» selgitas elvalane.

Lisaks on avariivideost näha, et Järveoja loeb õnnetushetkel juba järgmist kurvi. Kas tõelise professionaalsuse tunnusmärk? «Nojaa, see on lihtsalt kaardilugeja töö. Neid momente on olnud ka varem. Kui iga momendiga teha paus, siis võib juhtuda, et kui tuled sellest olukorrast välja, siis ühel hetkel pole piloodil enam infot. Kaardilugeja peab oma tööd lõpuni tegema,» lausus legendimeister