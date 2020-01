Videod ⟩ PM Monte Carlos. Tänak karmist avariist: me ei osanud seda ette näha

Ralliringkondades on spekuleeritud, et õnnetus juhtus (liiga) pehmete amortide tõttu, kuid Tänak ei hakanud kuulujutte kommenteerima. «Alati spekuleeritakse ja neid jutte jätkub lõpmatult, see pole midagi uut. Autol midagi katki või valesti pole,» lausus ta. Miks siis avarii juhtus? «Seal tuli mingi ülatus, mida ei osanud ette näha ja see saatis meid suure hooga tee pealt ära. See oli midagi, mida ei osanud rajaga tutvumisel vaadata.»