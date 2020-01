Märtini ja Tänaku ettevõte sai tööd juurde: Hyundai lõi viieliikmelise järelkasvumeeskonna

«Eelmisel aastal kujunes Hyundai ringrajasõidu järelkasvu projekt edukaks, seega oli loomulik see 2020. aastaks üle tuua ka rallisse,» ütles Hyundai rallimeeskonna juht Andrea Adamo. «Juunioride meeskonda kuulub viis talendikat noort kutti, kes on karjääri jooksul oma kiirust tõestanud.»

«Meie grupp on hea segu sõitjatest, kellel juba on R5 autoga sõitmise kogemus ning neist, kes sellega alles lähemalt tutvuvad. Nii et viis väljavalitud sõitjat saavad hästi üksteiselt õppida,» jätkas Adamo.