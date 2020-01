Tennisenaiskonna peatreener: tahame, et koondises oleksid Eesti esindamisest huvitatud pühendunud sportlased

Naiskonna kapteni Märten Tamla sõnul lähtuti naiskonna kokkupanemisel mitmest asjast. «Eesti naiskonnas mängivad Anett Kontaveit (WTA 31.), Elena Malõgina (WTA 568.), Katriin Saar (WTA 998.), Saara Orav (edetabelikohta pole) ja Valeria Gorlats (edetabelikohata). Kõik mängijad on mängudeks põhjalikult valmistunud ning on oma koha Fed Cupi naiskonnas auga välja teeninud.

Naiskonna kokkupanemisel lähtusime lisaks sellele, et tegemist on Eesti tennise tippsportlastega, ka sellest, et naiskond koosneks tugevatest meeskonnamängijatest ning Eesti pikaaegsest ja pühendunud esindamisest huvitatud sportlastest. Usun, et oleme teinud õiged valikud,» ütles juhendaja pressiteate vahendusel.