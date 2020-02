Euroliiga klubi alistanud Kalev/Cramo peatreener: teadsime, et nad võtavad meid nüüd tõsisemalt

«Oleme väga õnnelikud, et alistasime Euroliiga klubi,» ütles Štelmahers Ühisliiga kodulehele. «Alistasime nad käimasoleval hooajal ka koduväljakul, mistõttu teadsime, et nad võtavad meid nüüd tõsisemalt.»

Zenidi juhendaja Joan Plaza tõdes, et mõistagi ei meeldi kellelegi kaotada. «Olen seda korduvalt öelnud, et kui kaotad mängu ühe punktiga, väärisid mõlemad meeskonnad võitu või allajäämist. Ma ei taha vigastuste taha pugeda, kuna meie graafik on väga tihe ja mängida on niiehknaa raske.»