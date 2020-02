Rootsi sporti raputas järgmine dopinguskandaal: vahele jäi Euroopa meister

Väljaanne Expressen kirjutab, et Fsiha andis positiivseks osutunud uriiniproovi 25. novembril Etioopias. Kokku on meest testitud kümme korda, teatas Rootsi kergejõustikuliidu juht Stefan Olsson, kelle sõnul polnud enne Aafrikast pärit jooksja kullaesitust ühtegi märki, et ta dopingut tarvitaks. Olsson lisas, et kõigi eelduste kohaselt võetakse Fsihalt kuldmedal ära.