Jalgpalli maailmameister: Cristiano Ronaldo on võimas, Messi karjääri on lõpusirgel

Viimasel ajal on palju räägitud Messi võimalikust lahkumisest FC Barcelonast, kuna ta pole rahul klubi spordidirektori Eric Abidaliga . Väidetavalt on argentiinlasest huvitatud ka Inglismaa kõrgliiga klubid.

Petit, kes on teeninud leiba nii Barcelonas kui ka Premier League'is, usub, et Messil oleks Inglismaa meistrisarjas väga raske, vahendab AS. «Ausalt öeldes ma ei arva, et talle sobiks sealses liigas kogetav intensiivsus. Talle ei meeldi, kui vastased teda survestavad, Hispaanias on ta rohkem kaitstud.»