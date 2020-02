Mäkäräineni kehv avastart pani soomlased muretsema: kas ta on liiga palju võistelnud?

Kuigi esmapilgul tuleks päeva viienda suusaajaga rahule jääda, tuleb see panna konteksti. Kaotust nobedaimale ehk Denise Herrmannile kogunes rajal 34,5 sekundit, kuid tavapäraselt on just Mäkäräinen see, kes teistele suurajal kandu näitab.

See pani muretsema ka Iltalehti suusaeksperdi Toni Roponeni: «Oleme harjunud Mäkäräinenit nägema suusaaegades esikolmikus.»

2011. aasta jälitussõidu maailmameister sõnas ise pärast võistlust, et ta ei jõudnud neljapäevasest segateatesõidust lihtsalt ära taastuda. «Mul oli raskusi neljapäevasest sõidust taastumisega. Mul on selja taga raske öö, kuna mu jalad valutasid kogu aeg,» lausus Mäkäräinen ning viitas, et pühapäevases jälitussõidus ta hagu andma ei lähe, vaid võtab seda treeninguna.

Roponeni arvates on see tark lüke. «See on loogiline käik, kuid selle peale tulnuks veidi mõelda ka Jaanuaris, kui saanuks samuti ennast säästa. Leian, et Kaisa on tänavu liiga palju võistelnud. Kui MK-sarjas esiti tulemusi ei tulnud, võinuks ennast säästa ja koguda ning MMile keskenduda,» leidis suusaekspert.

Sellest hoolimata leiab Roponen, et Mäkäräinen on võimeline Itaalias poodiumile tõusma: «Kaisa on endiselt võimeline medali peale sõitma, kuid see on tunduvalt keerulisem, kui sportlane pole endas kindel.»