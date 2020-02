Eckhoff kutsus Wiererit rumalaks, aga kohkus siis ja taganes

Norralanna ja Wierer on naiste laskesuustamise ühed suuremad tähed ning ka rivaalid. Käimasoleval MK-hooajal on liidrikohta hoidev itaallanna praegu peal, aga Eckhoff kaotab talle vaid 21 punktiga.

«Minu silmis pole Dorothea Patrickut hästi kohelnud,» ütles Eckhoff Norra väljaandele Dagbladet. «Ma arvan, et ta on rumal,» viitas viikingite järeltulija Wiererile.

MK-sarja üldliider ja tiitlikaitsja lausus vastu, et muidugi mõista ei pea ta end rumalaks. Wiereri sõnul ei tea Eckhoff, keda ta peab toredaks inimeseks, lihtsalt tõde. Samuti ütles itaallanna, et ta pole Obereggeri peale kuri, vaid pettunud.

Tõsi, kui Rootsi väljaanne Expressen näitas Eckhoffile Dagbladeti artiklit, kus ta Wiererit rumalaks kutsus, oli norralanna kohkunud. «Kas need on minu sõnad? Ma arvan, et need on kontekstist välja rebitud. Ma ei mõelnud seda,» lausus ta.