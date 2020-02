19-aastane Rovanperä saabus WRC-sarja pauguga, kas kolmandalt etapilt tuleb juba võit?

«Punktikatsel andsin endast kõik, õnnestus välja sõita väga ilus aeg. Tore, et just nüüd [WRC karjääri] esimese katsevõidu sain. Surusime korralikult. Hea, et tõusime ka koha võrra kõrgemale,» sõnas Rovanperä WRC-ülekandes.