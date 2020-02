Ole Einar Bjørndaleni rekordit korranud Martin Fourcade: olen uhke

Kui teatesõidud kõrvale jätta, siis nii Fourcade kui Bjørndalen on maailmameistrivõistlustel kogunud 11 kuldmedalit. Koos teatesõitudega on esikohal 20 kullaga Bjørndalen, edestades Fourcade’i ja Emil Hegle Svendsenit (mõlemal 12 kulda) kaheksa esikohaga. Svendsenil on viis individuaalset kuldmedalit.