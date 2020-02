Kultuuriminister Lukas: Rally Estonia juhtum on tavaline kana ja muna dilemma

Saaga võttis jutuks riigikogulane Kalvi Kõva (SDE), keda ajendas siiras mure. «Viimastel päevadel on meedia vahendusel tulnud välja lahkheli või suur tüli EALi ja ralli korraldajate vahel. Ma arvan, hea minister, et Tartu inimesena sa tead selle ürituse tähtsust meie piirkonnale.

Küsiksin, mida te ministrina olete ette võtnud, mis te plaanite ette võtta või kas te üldse plaanite midagi teha selle lahkheli lahendamiseks, et see tähtis üritus ikkagi 150 päeva pärast meie kandis toimuks?»

Lukas vastas: «Ühelt poolt on tegemist suure sündmusega, mis toob nii piirkondlikult kui ka üle Eesti väga olulist kasu, teistpidi on meil see hea hetk, kui meil on maailma täiesti tipus oma rallisõitjad.

Milles probleem on? Eemalt vaadates on olukord minu arusaamist mööda selline, et on tavaline muna ja kana dilemma - kumb on tähtsam, kas muna või kana? Kana ehk autospordiliit arvab, et muna ehk konkreetse sündmuse korraldaja ei ole olnud piisavalt tänulik, sest muna saab eksisteerida ainult tänu sellele, et kana on enne olnud.

Eesti autosport on enne olnud ja järelikult tuleks EALi üldisi taotlusi justkui rohkem austada. Jah, arusaamatul moel on see andam, mis sellesse üldisesse kanalasse viia, nüüd väga järsult tõusnud. Tundub ultimatiivsena. Ja kui riigi poolt vaadata, siis oleme me püüdnud mitmel korral probleemi lahendada.

Kultuuriministeeriumis on toimunud sellel aastal juba kaks koosolekut, et probleem lahendada kõigi osapoolte juuresolekul. Ja oleme teinud ka oma vastavad ettepanekud. Aga põhiline asi seisab ikkagi EALi tahtes ja selles, et liidu soov saada justkui andamina või selle konkreetse ürituse korraldaja osalusmaksuna 100 000 eurot, on ebaproportsionaalne ja ebamõistlik. Ja seda on riik ka väljendanud.»

Lukas lisas, et ralli ärajäämine tähendaks Eesti autospordile korvamatut kaotust. «Riik toetab suurte spordiürituste toomist Eestisse kõigi alade puhul, kus on niisugused ettevalmistused tehtud, et sündmus tahab ise Eestisse tulla. Sel juhul toetab seda nii moraalselt kui ka eelarveliselt.

Autosport on praegu ikkagi täiesti äravalitud olukorras, see on suur summa (980 000 eurot - toim.). Iga-aastase ralli läbiviimisest peaaegu pool maksab praegu riik, kui me räägime WRC promotsioonirallide osas.

Kui kolme aasta pärast õnnestuks siia tuua päris WRC-etapp, siis see on muidugi kallim ja riik võib ka siis oma panuseid tõsta, aga seda kõike saab teha ikkagi, kui konkreetse spordiala juhid on mõistuse juures ja omavahel asjad kokku leppinud.

Ma loodan väga, et see tüli lahendatakse ära, sest praegu selle konkreetse etapi korraldajad ei saa võtta riigi rahast tükki ära ja maksta lihtsalt 100 000 eurot oma alaliidule, see on keelatud ka seaduse järgi.

Nad peavad lihtsalt nad ise leidma, kas see kahju, mis selle ralli ja lõpuks ka MM-etapi võimaliku ärajäämise tõttu spordialale osaks saab, kas see ikkagi väärib seda, et natuke saadakse igal aastal oma kaukasse raha juurde. Ma arvan, et selle etapi ärajäämine ja praegu ka selle Eesti rallitsükli – iga aasta üks promotsiooniralli – rikkumine või kahjustamine tähendaks korvamatut kaotust ka Eesti autospordile üldse.»