Favoriidid vutiaasta avalahingutes ei vääratanud, tartlased alustasid võidukalt

«Väga vajalik võit ja väga rasked kolm punkti. Me ei mänginud seda mängu, milleks oleme võimelised. Mingi kramp oli sees, aga tegime töö ära – saime kolm punkti kätte ja hoidsime taga nulli,» sõnas Kalju peatreener Marko Kristal mängujärgses intervjuus Soccernet.ee-le. «Positiivse poole pealt on see, et saame palju-palju paremini mängida. Loodan, sarnast mängu enam mitte näha. See polnud see Nõmme Kalju, keda tahaksin väljakule. Aga tulemus võib muidugi olla samasugune.»