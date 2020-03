Milano ja Olympiakose klubide Euroliiga mäng viidi Vilniusesse

Nüüd teatas Itaalia väljaanne Il Corriere della Sport, et mäng on edasi lükatud ja viidud Vilniusesse, kuid toimumiskuupäev pole veel teada.

Milano kuulub Lombardia regiooni, mida viirus on tublisti laastanud. Itaalia valitsus on olukorra kontrolli alla saamiseks võtnud kasutusele erakorralisi abinõusid, sealhulgas pannud terve riigi karantiini. Lisaks on Kreeka teatanud, et riskipiirkondadest saabuvad inimesed peavad olema 14 päeva karantiinis.