Ogier tegi Mehhikos ajalugu, probleemide küüsi sattunud Tänak võttis maksimumi

MM-sarja liidriks tõusnud Sebastien Ogier võttis juhtohjad enda kätte pärast neljandat katset ega lasknud neid kordagi käest. Tasuks kolmas järjestikune Mehhiko ralli võit ning kokkuvõttes on prantslane seal poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud kuus korda.

Sealjuures jõudis prantslane ühe märkimisväärse saavutuseni. Ogier’st sai esimene sõitja MM-ajaloos, kes on võitnud ühe ralli vähemalt kuus võistlust nelja erineva automargiga. Mehhikos on ta triumfeerinud Citroeni, Volkswageni, Fordi ja Toyotaga. Gallia kuke lähim jälitaja selles arvestuses on Didier Auriol, kes oli Korsikal parim Fordi, Lancia ja Toyotaga.