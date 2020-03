Eesti parim pikamaasuusataja keeldub käega löömast

«Hetkel, mil kogu maailm on seisma jäämas, on paras aeg vaadata tagasi Visma Ski Classics kümnendale hooajale,» kirjutas 25-aastane Põlluste oma blogis.

«Mida siis ikkagi arvata möödunud hooajast? Kindlasti kõige parem sõit oli Vasaloppet – seal tundsin, et suudan korralikult võidelda, vahesid kinni sõita ja kõik klappis. Enda Vasaloppeti kogenematus maksis lõpuks väga hea koha, aga jään ikkagi väga rahule, sest sellist sõitu ma oodata ei osanud. Väga kahju on sellest, et hooaja kolm viimast sõitu ära jäid, sest tundsin, et peale Vasaloppetit taastus keha hästi ja olin juba päris kiiresti võimeline tugevalt treenima,» jätkas eestlane.