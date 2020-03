«See ei saa tõsi olla? See on kõige rumalam asi, mida eales kuulnud olen. Arvasin, et ta on nutikas tüdruk,» sõnas Iversen Expressenile.

Muide, Iverseon on aastate eest töötanud ka Rootsi koondise treenerina. Ta lisas: «Ma tunnen Stinat hästi ja tean, et kui ta midagi otsustab, siis on selle taga mõjuvad põhjused. Neid põhjuseid teades võin temaga nõustuda.»

Norra laskesuusastaaril Tiril Eckhoffile on hea meel. «Ma arvan, et see on lahe. Ootan temaga kohtumist ja saab näha, kui hea ta võib olla,» rääkis Eckhoff VG-le.

Nilsson pole esimene murdmaasuusataja, kes on otsustanud laskesuusatamise kasuks. Hea näide on sakslanna Denise Herrmann, kes kuulub praegu laskesuusatamise tippu. Nilssoni kaasmaalanna Magdalena Forsberg oli samuti algul murdmaasuusataja, kuid liikus laskesuusatamise juurde ja tuli kuuekordseks maailmameistriks.