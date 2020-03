Vastuoluline Venemaa olümpiavõitja: biatlonis on ajusid vaja, murdmaasuusatamises mitte

Kõik algas sellest, et Venemaa laskesuusatamiseliit soovib oma treenerite hulka kaasata murdmaaeksperte. RIA Novosti küsis arvamust Reztsovalt, kes kõhkles, kas tegemist on hea mõttega, kuna kaks ala on erinevad.

«Ma ei tea, milleni see viib ja kas keegi ka konksu alla neelab, see ei näi väga tõenäoline,» ütles Reztsova, selgitades järgnevalt, mis on tema arvates murdmaasuusatamise ja biatloni suur erinevus. «Murdmaas võid sa pea välja lülitada ja sõita nii kiiresti, kui torust tuleb. Laskesuusatamises on vaja ajud sisse lülitada.»