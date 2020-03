Atalanta võitis Hispaania klubi 4:1 ja pääses Meistrite liigas kaheksa parema hulka, kuid veidi pärast mängu selgus, et mitu Valencia pallurit on koroonaviiruse küüsis.

«Arvasime, et tegemist on järjekordse gripiga,» ütles Argentiina väljaandega Ole rääkinud Gomez. «Elasime tavapärast elu. Kui inimesed hakkasid meie ümber surema, tundsime aga hirmu.

Keegi nakatus San Sirol (kohtumine Valenciaga peeti just sellele Milanos asuval staadionil - toim.). Usun, et praegune situatsioon Bergamos on seotud selle mänguga. Nende matšide pidamine oli kohutav.»