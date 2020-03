Andrus Veerpalu võis dopingukaristuse taas edasi kaevata

Kui jaanuaris kinnitas FIS teiste eestlaste karistused, siis Veerpalu osas lõpliku otsus ei tulnud, kuna klassikaäss eitab oma seost dopinguskeemiga . Veel veebruaris andis FIS Eesti Antidopinguagentuurile teada, et Veerpalu osas peaks otsus tulema «kohe-kohe», kuid sellele on järgnenud ainult üks pikk vaikus.

«Rahvusvahelisest suusaliidust öeldi nii minule kui ka Eesti Päevalehe reporterile Märt Roosnale, et kohe tuleb otsus. See peaks tähendama ikkagi mõnda päeva või nädalat, kuid praegu on asjad veninud juba kaks kuud,» sõnas Eesti Antidopinguagentuuri juhatusse kuuluv Henn Vallimäe, kes oletab, et ilmselt on Veerpalu asja taas spordikohtusse viinud.