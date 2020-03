Kas Tokyo olümpia uued kuupäevad mõjutavad ka Eestisse planeeritud võrkpalli EMi?

«Praegu teadaolevalt see EMi toimumist ei mõjuta,» sõnas Eesti võrkpalliliidu (EVF) peasekretär Helen Veermäe, kuid lisas, et kuna Tokyo kuupäevade nihutamise näol on tegemist hästi värske informatsiooniga, võib see tingida Euroopa alaliidus (CEV) veel arutelusid. «Millalgi septembris EM ikkagi toimub, kuid kas see nihkub nädalakese siia-sinna, see on järgmiste kuude küsimus.»