Hea uudis: Eesti võrkpallurid pääsevad Itaaliast koju

«Siin on tekkinud isegi mingi normaalne lennuühendus kolm korda nädalas Itaalia ja Eesti vahel. Loodame kell 17 Põlluäärega koos Tallinnas maanduda,» sõnas Täht teisipäeva hommikupoolikul Rooma lennujaama ootesaalis.

Meie vollemehed pääsevad kodumaale, kuna esmaspäeval sai selgeks, et vähemalt aprillikuu jooksul saapamaal ühtegi mängu ega treeningut ei toimu. «Kui siiani sai vähemalt ühekaupa klubi jõusaali kasutada, siis nüüd on ka see võimalus tühistatud. Fakt on, et aprillis ei toimu ühtegi treeningtegevust ehk klubidel pole mõtet mängijaid siin kinni hoida,» lausus Itaalia kõrgliigaklubi Perugia hingekirja kuuluv Täht, kes tõmbas viimati mänguvormi selga 4. märtsil.

Siiski on Täht valmis tagasi lendama, peaks selleks vajadus tekkima: «Mai alguseks on mul lennupiletid olemas. Niikaua, kui pole riiklikku teadet eriolukorra pikendamise osas tulnud, üritatakse sporti siin elus hoida. Praegu on viimase variandina laual nelja tiimiga (Lube, Modena, Perugia ja Trentino – toim) play-off ehk mingi õhkõrn variant on.»

Itaalia kolmandas liigas Toscana klubis pallinud Põlluäär tagasi lendamise pärast aga muretsema ei pea, sest madalamate liigade hooaeg loeti esmaspäeva õhtul lõppenuks. Kesk-Itaalia meeskond hoidis tol hetkel liigas teist kohta, kuid kas sellega kaasneb ka erinevaid üleminekumänge, selgub jooksvalt aprillikuu jooksul. Samamoodi on veel lahtine olukord mängijate palkade osas.

Siim Põlluäär FOTO: Saarte Hääl

«15. aprilliks peaks liiga vastu võtma mingi otsuse, mis rahadega täpselt saab,» sõnas viimati 8. märtsil väljakule astunud Põlluäär. Täht täiendas teda: «See lüüakse kõikides liigades ühe kirvega. Liiga üritab koos klubide ja mängijaid esindavate agentidega mingi kompromissi leida, aga selge on see, et palgakärbe tuleb.»

Kodumaale jõudes rakendub mõlemale eestlasele mõistagi kodukarantiini reegel. Täht kavatseb selle veeta Tallinnas: «Tegelikult olen juba Itaalias neli nädalat karantiinis olnud ehk ilmselt olen puhtam kui prillikivi, aga Eestisse naastes lähen oma korterisse, kus veedan ka järgmised kaks nädalat.»

Kuidas on lood aga põlise saarlase Põlluäärega? «Algul oli plaan Saaremaale minna, aga kes seda teab, millal sealt tulema saaks. Õnneks on Tallinnas ka oma koht, kus saan olla, seega järgmised kaks nädalat veedan pealinnas,» sõnas ta.

Uue hooaja osas kumbki mees kommentaare jagada ei tahtnud. Põlluäär esiti nii kaugele ei mõtle, Täht ei saa uue võimaliku leivaisa osas sõna võtta, kuna midagi ametlikku veel pole. Mõnel pool meedias on eestlast siiski tembeldatud juba Poola kõrgliigaklubi Rzeszowi Asseco Resovia palluriks.