Seefeldi dopinguskandaali uued detailid, suusaliit ja antidoping kobavad pimeduses

Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe sõnas Postimehele, et on näidanud initsiatiivi, kuid rahvusvaheline suusaliit ei ole neile kinnitatud andmeid edastanud. «Ma ei välista, et see info tuleb postkasti, sest mingid asjad saadab rahvusvaheline suusaliit meile postiga,» ütles Vallimäe. Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil lisas, et ka neile pole uusi detaile dopinguskandaalist saadetud.