Spordibioloog selgitas, kuidas aitasid Alaveri soovitused varjata dopingu kasutamist

Kärp tunnistas ka üles, et jõi võistlusjärgselt suurtes kogustes soolavett ja kasutas albumiini, et varjata keelatud ainete tarvitamist. Neid tegevusi soovitas talle treener Mati Alaver.

«Soolavee taga on idee, et kui vereringes on rohkem naatriumkloriidi, arvavad neerud, et keha saab vähem vett ega hakka uriini tekitama,» selgitas spordibioloog Kristjan Port täna Kuku Raadio saates «Saade».

«Albumiin moodustab suurema osa valkudest, mis seob samuti vett. Soolavett ja albumiini kutsutakse teaduslikult plasmaekspanderiteks, mille eesmärk on suurendada veresoontes oleva vere mahtu.

Kui võtta vereproov, et tuvastada, kas verega on manipuleeritud, võib rohkema vee olemasolul jääda mulje, et kõik on normaalne,» lisas Port.

Tallinna Ülikooli teadur ütles, et ta näeb Eesti ühiskonnas soovi dopinguskandaalile võimalikult kiiresti joon alla tõmmata. «Minu arvates juhtub see siis, kui eksijad tunnistavad oma viga. Kuni süüd ei tunnistata, on joon ainult illusioon. Tahame probleemi kaelast ära saada, aga see jääb alles.»