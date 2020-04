USA antidopingu juht: valemängurid naeravad meie üle

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute tõttu on dopingukontrolöride töö raskendatud. «Valemängurid ilmselt naeravad praegu meie üle. Dopingutestide arv on ju oluliselt vähenenud,» möönis Tygart.

Ka Norra antidopingu juht Anders Solheim tunnistas, et praegune olukord on vesi petturite veskile. «Mõistagi on petmine praegu muutunud lihtsamaks,» kinnitas ta.