Segane seis: Türgi tippklubi lõpetas Eesti koondislasega lepingu, aga loodab teda suvel mängimas näha

«Praegu on seis Galatasarayga selles mõttes segane, et klubi lõpetas kõikide mängijatega lepingud ja saatis mehed koju. Samas öeldi, et nad loodavad mind juunis siiski mängimas näha, kui liigat ikkagi õnnestub jätkata. Treeneritelt saime koju kaasa treeningkavad, nii et olen lepinguta, aga veidi ikkagi seotud,» rääkis Venno.