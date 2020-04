BBC: Meistrite liiga finaal peetakse augusti lõpus

Kuigi koroonaviiruse pandeemia tõttu on võistlus teadmata ajaks seisma pandud, kaalub Euroopa jalgpalliliit (UEFA) erinevaid võimalusi. Üks tõenäolisemaid variante tundub, et finaalid peetakse augusti lõpus.

BBC andmetel on laual kaks stsenaariumit. Esimesel puhul on võimalik, et nii veerand- kui ka poolfinaalides selgitataks juulis-augustis parem meeskond kahe mängu kokkuvõttes ehk tavalise mudeli järgi.

Teise võimalusena nähakse play-off´i nõnda, et nädala jooksul korraldatakse mini-turniir, kus finaali pääsejad selgitatakse igas ringis ühe kohtumisega.

Praegu on teada neli Meistrite liiga veerandfinalisti, neljas paaris on peetud vaid esimese play-off´i ringi avamatš. Euroopa liigas on olukord keerulisem, sest kaheksandikfinaalides on avakohtumine mängitud kuuel duol, kahes vastasseisus pole alustatudki.

Igatahes paistab kõige tõenäolisema Meistrite liiga finaali kuupäevana 29. august, Euroopa liigas selgitataks parim kolm päeva varem.