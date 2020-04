Autospordiliit soovib valitsuselt muuhulgas rahvusvahelise ralli korraldamiseks pea miljonit eurot

Tunnustame Eesti Vabariigi Valitsust, Kultuuriministeeriumi ja Teid pingutuste eest tagamaks nii majanduse kui ka kultuuri- ja spordivaldkonna funktsioneerimist ja jätkusuutlikkust praeguses keerulises situatsioonis. Lühiajaline kahju on nii või teisiti juba tekkinud, kuid usume, et operatiivne ja jõuline riigipoolne sekkumine aitab vähendada praeguse kriisi kahjusid pikaajalises perspektiivis.

On sügavat lugupidamist vääriv, et Vabariigi Valitsus ja Kultuuriministeerium on pidanud vajalikuks ja võimalikuks leida eelarvelisi vahendeid toetamaks kultuuri- ja spordivaldkonna kestlikku tegutsemist. Eesti Autospordi Liit siinse spordikogukonna osana evib õigustatud ootust, et autosport meie hiljutise sportlike suursaavutuste taustal ja Eesti ühiskonnas sidusust loova nähtusena väärib eraldi tähelepanu. Seda enam, et kehtiva riikliku spordiprogrammi ja rahastusmudelite tõlgenduses on autosport paradoksaalsel kombel programmeeritult marginaalne spordiala, millele pole ette nähtud areneda ega edeneda. Soovime omalt poolt juhtida tähelepanu ja teha konstruktiivseid, õiglaseid ja kõigi osapoolte huve silmas pidavaid ettepanekuid riigipoolsete autosporti toetavate meetmete kujundamiseks.