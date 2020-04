Autospordiliit avaldas nördimust, et nende taotlus valitsusele meediasse jõudis

Valitsus on lisaeelarves spordile eraldanud kolm miljonit eurot. Autospordiliit nägi siin võimalust ning esitas 16. aprillil taotluse 450 000 eurole WRC tiimide osalusel rahvusvahelise ralli korraldamiseks. Kokku taotleb Autospordiliit valitsuselt 942 000 eurot.

«Ma olen hämmingus, et te selle kohta küsite. Meil ei ole praeguses olukorras mõtet üldse rallist rääkida. Enne peab olukord normaliseeruma. Küll aga on valitsuse poolt spordi toetuseks eraldatud kolm miljonit eurot ning Autospordiliit teeb oma tööd edasi,» ütles Gross.

Autospordiliidu tegevjuht Janis Kaal oli samuti nördinud, et nende pöördumine valitsusele avalikuks tuli. «Selle dokumendi avalikuks tulek oli praegu ebavajalik,» ütles ta.

Mäletatavasti loobus Rally Estonia Eestis rahvusvahelise ralli korraldamisest veebruaris, kui tekkisid lahkhelid Aurospordiliiduga. Küsimusele, millal Autospordiliit otsustas rahvusvahelise ralli korraldamise enda peale võtta, vastas Kaal: «Pikaajalisi otsuseid polegi praegu võimalik teha olnud. Vabariigilt tuli otsus, et spordile saab lisataotlusi teha. Eesti meistrivõistlused peavad ju jätkuma, samuti on meil omal autoralli maailmameister. Mõistlik oleks see olukord ära kasutada.»

Samas möönis ka Kaal, et enne ralli korraldamist peab riigis situatsioon taastuma ning piirangud vabamaks minema. Et rallit soovitakse korraldada juba 24.-25. juulil, oleks valitsuselt vaja otsust mõne nädala jooksul. Muidu jääb ralli planeerimiseks liiga vähe aega.

Kaal ei öelnud täpselt, mis eelarvega on Autospordiliit ralli organiseerimisel arvestanud. «Eks peame asju ajama võimaluste piires. Alati saab teha nende vahenditega, mis olemas on. Meie seame esile sportliku poole ehk mingeid kontserte ei toimuks. Praegu on küsimus, kas üldse saab midagi teha. Meil on ikkagi ju eriolukord. Vaatame, kas ja millised võimalused meil tekivad.»

Pöördumisest selgub, et Autospordiliit oleks valmis rallit korraldama ka ilma publikuta. Küsimus, kas sellisel rallil on üldse mõtet, ajas Grossi endast välja. «Kas koroonaviirus on meie poolt siia toodud, et te nii küsite? Meie eesmärk pole ju rallit ilma rahvata korraldada. Loomulikult tahaks me seda publikuga korraldada. Kuid järjest enam on võistluste jälgimine muutunud digitaalseks. See ralli tooks Eestile au ja kuulsust.»

Kaalu sõnul ähvardab ilma publikuta spordivõistluste toimumine kogu maailma sporti. «Ma olen sellel seisukohal, et pigem korraldada üritus ilma publiku ja koos teleülekannetega, kui üldse mitte korraldada.»

On üpriski tõenäoline, et autoralli MM-sari jätkub 6. – 8. augustil sõidetava Soome MM-etapiga. Autospordiliit näeb siin võimalust WRC meeskonnad lihtsama vaevaga kohale meelitada. Mai lõpuni on WRC sarjas keelatud ka testimine ning see tõstaks ralli veelgi rohkem meeskondade jaoks hinda. «Praegu on situatsioon ka suurtiimide jaoks teistsugune. Võib-olla ei peaks neid siia meelitamagi. Vajadus selle ralli järele on hoopis teine kui varasemalt,» ütles Kaal.

Autospordiliidu tegevjuht ei kommenteerinud, kas WRC meeskondadega on juba läbirääkimisi võimaliku osalemise kohta peetud. Esmalt on Autospordiliidul vaja kindlust, et neil on põhjust asjaga edasi tegeleda.