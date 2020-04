Soome kuulitõukaja omapärane dieet võttis Eesti rekordimehe kukalt kratsima

«Väga tubli, et sportlane ise on ka aru saanud, et pelgalt kilodest ei piisa, et kaugele tõugata ja on otsustanud selles osas midagi ette võtta,» kiitis Galeta esmalt ametivenda.

«Kuulitõukajate kehamass on kindlasti tavasportlastest palju suurem, kuid oluline on säilitada kiirus. Valesti toitudes ja lihtsalt palju kaaludes kiirus, mis on kuulitõukes nn «plahvatuse» tekkimiseks vajalik, tavaliselt kaob.

«Antud pilte vaadates ja infot lugedes kardan, et alla ta sellisel viisil siiski ei võta.» Kristo Galeta

Olen kuulnud erinevatest proteiinidieetidest, ilmselt on see üks neist mida Oksanengi proovib. Ise arvan, et kõige parem on tasakaalustatud toitumine. Antud pilte vaadates ja infot lugedes kardan, et alla ta sellisel viisil siiski ei võta,» arvas mullu õnnetuse vigastuse tõttu Doha MMilt kõrvale jäänud Galeta.

Nico Oksanen demonstreerimas kahe päeva toiduportsu. FOTO: Nico Oksaneni blogi

Nico Oksaneni õhtusöök. FOTO: Nico Oksaneni blogi

«Pildil olevatest asjadest välistaksin kindlasti ketšupi ja kõik kohupiimad, mis on suhkruga maitsvamaks tehtud (kaasa arvatud need proteiinikohupiimad). Oluline oskus on õppida lugema toidu koostisi. Lisaks soovitaksin tema puhul rohkem rõhku panna kõiksugu rohelise tarbimisele ning peale jõusaalis rassimise teha ka kardiot igapäevaselt. Toidukordi võiks samuti olla rohkem.