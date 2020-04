Vormelipealik meenutab: sageli küsisin endalt, kas ta on tõesti hommikujooksul või sörgib alles ööklubist koju?

Irvine'i esimene pealik Eddie Jordan meenutas podcastis «Off The Ball» veidi oma kunagist hoolealust. Kuigi rajal olevat briti näol tegemist olnud kõva võitlejaga, jättis tema võistlusväline professionaalsus sageli soovida. Näiteks armastas sõitja hommikuti magada, mistõttu sai temaga teinekord ühendust alles keskpäeval.

Saatejuht Joe Molloy jaoks tuli see üllatusena, sest tema mällu oli sööbinud vaatepilt hommikujooksu tegevast Irvine'ist. Jordani sõnul tehti selline hobi tõesti britile kohustuslikuks, sest vastasel juhul maganuks ta terve päeva maha.

«See oli viis saada Eddie natukenegi liikuma. Muidu per*etanuks ta lihtsalt terve päeva maha. Ta oli lihtsalt nii laisk sõitja,» sõnas 72-aastane iirlane muheledes. «Sellest on muidugi kahju, sest ta võinuks kerge vaevaga tulla maailmameistriks.»

«Mäletan, et palkasime talle eratreeneri, kellele ütlesime siis ka, et ta ajaks Irvine'i hommikuti jooksma. Sageli aga mõtlesin, et kas ta tõesti teeb tänaval oma hommikutiiru või tegelikult sörgib alles ööklubist koju,» meenutab Jordan.