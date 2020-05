Schumacherit kritiseerinud vormelisõitja peab parimaks hoopis Alonsot

«Kõige andekam on ilmselt Lewis Hamilton, kuid kõige täiuslikumaks pean mina siiski Alonsot,» sõnas sakslane podcast'is «Beyond the Grid».«Ta on kahekordne maailmameister, kuid ilmselt väärinuks tšempioniks kroonimist veel mõnel puhul. Tema sõitmist oli alati fantastiline vaadata.»