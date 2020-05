Võime pahandanud tippjalgpallurist covidioot astus jälle ämbrisse

Mitmekülgne kaitsja, kelle mängijaõigused kuuluvad Manchester Unitedile, on sünnilinnas La Platas, kus inimesed on kohustatud kandma näiteks maske ja hoidma distantsi. Rojo otsustas reegleid eirata.

Argentina meedia teatel on kohalikud võimud Rojo peale pahased, kuna tuntud jalgpallurina on ta paljudele inimestele eeskujuks, mis nõuab teatud käitumist, kuid millega kaitsja ei saanud hakkama. Muide, tegemist on teise korraga, mil vutimees on karantiinireeglite vastu eksimisega vahele jäänud: aprilli alguses korraldas ta koos sugulastega peo.