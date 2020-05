Tuntud võidusõidusarja huku äärele viinud autotootja võttis konkurendi sõnatuks

BMW arendusjuht Klaus Fröhlich rääkis intervjuus Süddeutsche Zeitungile, et Audi ei käitunud spordimehelikult. «Nad oleksid võinud meie kui partneriga enne vähemalt rääkida,» ütles ta ning lisas, et konkurendi käitumine võttis ta sõnatuks.

Audi ja Mercedese kõrval on DTMile viimastel aastatel hüvasti lehvitanud ka Aston Martin. «Pärast Audi loobumist on sari kriisis. BMW ei saa enda vastu võistelda. Olen koos Gerhard Bergeriga (DTMi turunduspoole eest hoolitseva firma tegevjuht - toim.) rääkinud ja pean nüüd mõtlema, kuidas edasi minna,» lausus Fröhlich.

«Mind hämmastab, et Audi hüppas alt ära, sest oleme koos teinud nii palju tööd,» sõnas Fröhlich. «Samuti ei saa ma aru nende põhjendusest keskenduda elektrivormelile, sest DTM tahab ju samuti elektrimootorit kasutusele võtta.» Muide, BMW on lisaks DTMile tegev ka elektrivormelisarjas Formula E.

Fröhlichi intervjuu andis selgelt mõista, et ka BMW jätkamine DTMis on kahtluse all. Samas märkis sakslane, et sari on varemgi pausi võtnud ja siis tugevana areenile naasnud.