Jonna Pechter: edukamatelt ettevõtetelt, kes sporti ei panusta, tuleks küsida, miks nad nii käituvad

«Mind puudutas Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa löödud häirekell, et riik on hülgamas tuhandeid võlaõigusliku lepinguga töötanud treenereid, mis võib hävitada meie spordisüsteemi,» rääkis Pechter. «Öeldakse, et tänapäeva noored on harjunud kõike kohe saama: selle asemel, et lugeda nädalaid «Tõde ja õigust», vaadatakse kolme tunniga ära film; selle asemel, et viia postkasti kiri sõbrale, saadetakse e-kiri. Sport õpetab, et tippu jõudmiseks tuleb teha palju tööd. Ja tipus püsimiseks tuleb teha veel rohkem tööd. See inspireerib.»