Aprilli alguses teatas Kelly Sildaru (18), et alustab sportlasena iseseisvat teekonda. Ta palus toetajatel mitte enam isaga suhelda, vaid pöörduda otse tema poole. See ei olnud esimene märk suusapere hapuks läinud suhetest, sest mullu septembris otsustas Kelly, et treenib edaspidi isast Tõnis Sildarust ja vennast Henry Sildarust (13) eraldi.