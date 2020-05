Rootslanna rääkis tabuteemast, millele on tähelepanu juhtinud ka Grete Gaim

Pajala soovis last saada, kuid ebaregulaarsed menstruatsioonitsüklid tekitasid talle suuri probleeme. Ta teatas sotsiaalmeedias, et ehkki tahtis väga emaks saada, tundus ta oma tõrkuva keha tõttu häbi.

32-aastane Vancouveri individuaalse olümpiasprindi kümnes naine kahtlustab, et just spordikarjäär tegi tema rasestumisplaanidele karuteene. «Ükski arst pole seost leidnud, aga kui olen teemast lugenud ja teistega rääkinud, tunnen, et treenimine, stressitase, väsimus ja vähene taastumine on rolli mänginud. Samuti geenid ja 12 aastat beebipillide võtmist,» ütles ta väljaandele Aftonbladet.