Rodman astus Jordani kaitseks välja: seriaali kritiseerijad on vaimselt nõrgad

Peamiselt on negatiivset tagasisidet tulnud Jordani endistelt tiimikaaslastelt. «Sari lahutas meelt, kuid meie, meeskonnakaaslased, teame, et umbes 90 protsenti öeldust oli vale,» ütles Horace Grant. Scottie Pippenile ei meeldinud aga väidetavalt vaatenurk, kus teda portreteeriti ülbe ja isekana. Sõna on võtnud ka teised.