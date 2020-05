MM-kalendri eest vastutav WRC-promootor: on vara rääkida hooaja taaskäivitamisest

2013. aastast pukis olev Ciesla pidi oma positsiooni maha panema aprilli lõpus, kuid koroonakriisi tõttu on ta pukis vähemalt juuli lõpuni. «Asjalood on tõesti vähekene muutunud,» tõdes prantslane DirtFishile.

«Nõustusin juuli lõpuni positsioonil jätkama ja loodan, et selleks ajaks õnnestub meil kolleegidega tänavuse aasta kalender paika saada ning võib-olla ka suurem osa järgmisest hooajast. Töö ootab jätkuvalt tegemist ning ma olengi hetkel siin, et seda kõike kriisiajal juhtida,» sõnas Ciesla.

«Kui meil on need otsused olemas, hakkavad ülejäänud pusletükid ise paika loksuma,» arvas Ciesla. «Seejärel peame leidma kalendris sobivad ajad ka edasi lükatud rallidele. Eesmärgiks on jätkuvalt võimalikult paljude võidukihutamiste korraldamine.»

Praeguseks on sõidetud ainult kolm rallit (Monte Carlo, Rootsi, Mehhiko), kolm rallit on tühistatud (Tšiili, Portugal, Keenia), kaks edasi lükatud (Argentina, Sardiinia) ja kuus võistlust on veel kalendris kirjas (Soome, Uus-Meremaa, Türgi Saksamaa, Wales, Jaapan), kuigi alles hiljuti ilmnes, et nii Uus-Meremaa kui ka Jaapani võidukihutamise kohal on samuti mustad murepilved.