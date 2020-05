Ajakirjaniku vana lindistus tõestas, et Michael Jordan valetas oma dokumentaalsarjas

Pärast «The Last Dance'i» kõikide osade linastumist tuli ajakirjanik Jack McCallum välja vana lindistusega, kus Jordan meenutas vestlust USA koondise ühe toonase ninamehe Rod Thorniga.

«Rod, ma ei mängi, kui Thomas on meeskonnas,» ütles Jordan McCallumile 2011. aastal tehtud intervjuus. «The Last Dance'is» eitas Jordan, nagu oleks tema Thomase väljajäämise osas rolli mänginud.

Lindistusest selgub, et Thorni sõnul ei soovinud Pistonsi legendiga koos pallida ka korvialune jõud Charles Barkley. Thomase sõnul on ta tänaseni pettunud, et teda ei kutsutud unelmate meeskonda.