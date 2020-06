Dopingukütid said Seefeldi materjalide läbi töötamisel uue juhtlõnga

Väidetavalt on uus dopinguaine ameerika päritolu, kuid nime sellele veel pandud pole.

Austria politsei poolt Seefeldi põhja-Suusaalade MMil läbi viidud suuroperatsiooni tagajärjel on praeguseks ainuüksi ratturitest keelatud aine kasutamisega vahele jäänud Kristijan Durasek, Kristijan Koren, Borut Božič, Alessandro Petacchi, Georg Preidler ja Stefan Denifl.

Murdmaasuusatajatest on seetõttu patustajate nimekirja kantud Karel Tammjärv, Algo Kärp, Andreas Veerpalu, Aleksei Poltoranin, Max Hauke ja Dominik Baldauf.

Dopinguvõrgustikku juhtis Saksa arst Mark Schmidt, kes on juba pikemat aega politsei vahi all. Dopinguainete vahendamist on tunnistanud ka Mati Alaver.